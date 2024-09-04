В Госдуме призвали запустить «специальную демографическую операцию»

В России у многих жителей ошибочно сложился образ многодетной семьи как маргинальной – это тот предрассудок, который необходимо изменить, считает депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с 360.ru она призвала начать в России «специальную демографическую операцию», включив многодетность в идеологию страны.

Термин «специальная демографическая операция» придуман гендиректором ВЦИОМ Константином Абрамовым, который также заявил, что в стране все не просто «плохо», а «очень плохо» с рождаемостью и многодетностью, пояснила Останина. Среди причин такой ситуации она назвала отсутствие мер поддержки многодетных семей, кроме единого пособия.

Начать решать проблему депутат предложила с проработки вопросов идеологии – по ее мнению, восстановить демографическую ситуацию можно за счет определения традиционных ценностей.

«Дело в том, что большую роль играют установки общественные, ориентиры нравственные. Начинать надо с этого. Одними только материальными мерами, мерами социальной поддержки проблему демографическую не решить», — считает Останина.

Также парламентарий призвала изменить медийное пространство, заменив трансляцию понятия многодетной семьи как маргинальной и исключить принцип «пожить для себя».

До этого депутат поспорила с главой ВЦИОМ Константином Абрамовым, который заявил, что молодые россиянки сосредоточены на своей карьере и призвал «чиновников и бюрократов» показывать пример, начиная с себя. Останина же заявила, что винить только девушек в откладывании рождений некорректно. Она подчеркнула, что этот вопрос взаимный.

Ранее Останина призвала изъять особняк экс-замминистра обороны Иванова для детей.