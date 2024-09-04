Имущество дочери главного кадровика Минобороны арестовали

235-й Гарнизонный военный суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери начальника главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Журналист отметил, что арест имущества россиянки связан с делом ее отца.

Также суд отклонил жалобу Кузнецова на получение информации о его семье без его ведома.

Кузнецова задержали в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Кузнецов возглавлял Главное управление кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало оборонное ведомство необходимой информацией для эффективного управления армией.

Подробнее о деле Кузнецова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что адвокаты фигурантов дела о взятке Кузнецову не могут попасть к ним в СИЗО.