Российские педагоги оценили планы по изменению ЕГЭ

В России предлагают внести изменения в ЕГЭ, в том числе ввести устную часть в экзамен по литературе и запретить ссылки на комиксы или компьютерные игры. Подобные меры помогут повысить качество образования и не растерять талантливых детей, заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург в беседе с Общественной Службой Новостей.

В ЕГЭ по английскому языку не так давно добавили говорение, сейчас аналогичные изменения планируется внести в экзамен по литературе, что пойдет только на пользу, уверен эксперт. Он также напомнил, что вступительный бонус ЕГЭ – это сочинение, подчеркнув важность развития у детей письменной речи.

«Наконец-то исчезла эта проклятая «угадайка». Я категорически против нее. Например, там был вопрос «Любил ли Онегин Татьяну?» и три варианта ответа: «Да», «Нет», «Когда как». Правильный, как вы понимаете, был последний, но у меня это вызывало аллергию и смех», — объяснил Ямбург.

Обсуждаемые минусы ЕГЭ учитель назвал «фейковыми журналистскими вещами», заявив, что подготовка к этим экзаменам не приводит к перегруженности учащихся, в отличие от тех, которые сдавали до введения ЕГЭ. Он напомнил о еще одном важном плюсе такой итоговой аттестации – возможность школьника подать документы сразу в несколько вузов, а также прохождение вне конкурса победителей олимпиад.

«Это все гибкость, которая необходима для того, чтобы не потерять талантливых ребят», — убежден Янбург.

Напомним, в Рособрнадзоре до этого сообщили, что в России могут изменить форматы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Помимо прочего, экзамены планируется перевести в цифровой формат. При этом проверять бланки будут люди, так как эксперты считают, что искусственный интеллект пока не готов к такой работе.

Ранее российские учителя призвали отменить ОГЭ.