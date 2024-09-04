Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские педагоги оценили планы по изменению ЕГЭ

Академик Ямбург: изменения ЕГЭ помогут нам не растерять талантливых детей

close
Виталий Аньков/РИА Новости

В России предлагают внести изменения в ЕГЭ, в том числе ввести устную часть в экзамен по литературе и запретить ссылки на комиксы или компьютерные игры. Подобные меры помогут повысить качество образования и не растерять талантливых детей, заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург в беседе с Общественной Службой Новостей.

В ЕГЭ по английскому языку не так давно добавили говорение, сейчас аналогичные изменения планируется внести в экзамен по литературе, что пойдет только на пользу, уверен эксперт. Он также напомнил, что вступительный бонус ЕГЭ – это сочинение, подчеркнув важность развития у детей письменной речи.

«Наконец-то исчезла эта проклятая «угадайка». Я категорически против нее. Например, там был вопрос «Любил ли Онегин Татьяну?» и три варианта ответа: «Да», «Нет», «Когда как». Правильный, как вы понимаете, был последний, но у меня это вызывало аллергию и смех», — объяснил Ямбург.

Обсуждаемые минусы ЕГЭ учитель назвал «фейковыми журналистскими вещами», заявив, что подготовка к этим экзаменам не приводит к перегруженности учащихся, в отличие от тех, которые сдавали до введения ЕГЭ. Он напомнил о еще одном важном плюсе такой итоговой аттестации – возможность школьника подать документы сразу в несколько вузов, а также прохождение вне конкурса победителей олимпиад.

«Это все гибкость, которая необходима для того, чтобы не потерять талантливых ребят», — убежден Янбург.

Напомним, в Рособрнадзоре до этого сообщили, что в России могут изменить форматы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Помимо прочего, экзамены планируется перевести в цифровой формат. При этом проверять бланки будут люди, так как эксперты считают, что искусственный интеллект пока не готов к такой работе.

Ранее российские учителя призвали отменить ОГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами