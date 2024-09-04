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Психолог назвала причины нежелания ребенка идти в школу после каникул

Психолог Смолярчук: дети могут не хотеть идти в школу после каникул из-за травли

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Shutterstock

Дети могут испытывать грусть из-за окончания летних каникул, если в школе они сталкивались с травлей или другим негативным опытом. Об этом «Москве 24» рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

По ее словам, ребенок может не говорить о своих переживаниях родителям, если между ними нет доверительных отношений. На наличие подобных проблем могут указывать снижение аппетита, нарушение сна, высыпания на теле.

«Ребенок может часто плакать без причины, замкнуться, ни с кем не разговаривать или давать какие-то односложные ответы. Надо выяснить, что этому способствует, так как это явно панический страх снова пережить какую-то опасную ситуацию в школе», — отметила Смолярчук.

При появлении таких признаков психолог советует попытаться выяснить причину такого поведения, поделиться историями из собственной школьной жизни и попробовать дать советы. Кроме того, иногда может помочь смена коллектива. Эксперт добавила, что школьники могут грустить после окончания каникул из-за сложной учебной программы. В этом случае она советует родителям помочь восполнить пробелы в знаниях.

Основатель онлайн-школы ЕГЭ insperia, старший эксперт ЕГЭ по русскому языку Анна Солдаева до этого рассказала «Газете.Ru», что после летних каникул многим ученикам сложно вновь войти в учебный ритм, потому что тело и ум привыкли к расслаблению. По мнению Солдаевой, важно не бросаться с головой в учебу, начинать возвращение к учебной рутине лучше постепенно.

Ранее психолог объяснила, как наладить режим сна школьникам после каникул.

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