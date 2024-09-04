Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли город в Курской области

Мэр Клемешов: Льгов попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ

close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Клемешов.

«Было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки повреждения получили жилые дома, автомобили и линии электропередачи. Никто из жителей не пострадал», — написал он.

Градоначальник порекомендовал людям, покинувшим город, не возвращаться, пока ситуация окончательно не стабилизируется.

По словам Клемешова, все желающие выехать из города могут обратиться в горадминистрацию или позвонить по номеру 112.

Он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет, а также фотографировать или записывать на видео работу российских средств противовоздушной обороны и мест прилетов.

2 сентября Клемешов назвал обстановку в населенном пункте напряженной, но контролируемой.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Льгова.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами