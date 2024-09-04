ВСУ обстреляли город в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Клемешов.

«Было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки повреждения получили жилые дома, автомобили и линии электропередачи. Никто из жителей не пострадал», — написал он.

Градоначальник порекомендовал людям, покинувшим город, не возвращаться, пока ситуация окончательно не стабилизируется.

По словам Клемешова, все желающие выехать из города могут обратиться в горадминистрацию или позвонить по номеру 112.

Он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет, а также фотографировать или записывать на видео работу российских средств противовоздушной обороны и мест прилетов.

2 сентября Клемешов назвал обстановку в населенном пункте напряженной, но контролируемой.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Льгова.