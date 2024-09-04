Врач рассказала, какие орехи могут быть опасны для здоровья

Наименее полезными для здоровья орехами являются жареные, потому что в них могут содержаться опасные вещества. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в процессе жарки происходит пережигание витаминов и масел, а также образуются канцерогены. Врач советует есть орехи в сушеном виде. Чтобы они лучше усваивались, можно замочить их в воде на два часа.

Мухина также отметила, что в орехах содержится большое количество белка, необходимого для поддержания мышечной массы и восстановления тканей, и жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Помимо этого, в их составе есть витамины группы B, магний и калий.

«Клетчатка в составе орехов поддерживает нормальную работу кишечника, снижает уровень плохого холестерина и способствует контролю, нормализации уровня сахара в крови», — заключила диетолог.

Врач-эндокринолог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Арина Разагатова до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное употребление орехов макадамии и кешью помогает снизить уровень холестерина. Также орехи могут улучшить состояние кожи и похудеть.

Ранее врач рассказала, какие орехи являются самыми полезными.