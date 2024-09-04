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Депутаты Госдумы обратились к генпрокурору с просьбой о защите бойцов СВО

RT: депутаты СРЗП призвали генпрокурора защитить ветеранов СВО от вымогательств

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России нужно принять меры для защиты ветеранов специальной военной операции, у которых в разных регионах вымогают средства. С таким призывом депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к генпрокурору страны Игорю Краснову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Депутаты напомнили о публикации в соцсетях видеоролика, который записал боец СВО, инвалид боевых действий из Приморского края, ставший жертвой вымогательства бандитов. Подобные случаи у военных и членов их семей также фиксировались в Сахалинской области, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии и других регионах, говорится в обращении. По словам депутатов, бойцов запугивают, требуя от них части выплат за службу и за ранения.

Для решения проблемы парламентарии призвали создать комиссию из сотрудников Генпрокуратуры, которые выедут на места и проведут проверки для дальнейшего принятия мер. Также они призвали организовать горячую линию для военных и их семей, которые стали жертвами вымогательств.

Напомним, в начале сентября в сети появилось видео 21-летнего мужчины, который в зоне боевых действий лишился руки. Он рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала. После этого мужчина попытался добровольно уйти из жизни и попал в больницу в тяжелом состоянии. Позднее подозреваемого задержали, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Курской области предупредили о вымогательствах родственников пропавших.

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