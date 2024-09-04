Российские родители назвали самые желанные сферы для карьеры своих детей

Большинство российских родителей хотели бы, чтобы их дети строили карьеру в сфере IT – об этом сообщили 20% участников соответствующего опроса. Чуть менее желанной (18%) оказалась сфера медицины и фармацевтики, передает RT со ссылкой на исследование.

Популярным ответом опрошенных также стала юриспруденция – предпочтительной для карьеры своих детей ее посчитали 12% респондентов.

Неважна сфера и профессия детей для 30% родителей – они заявили, что выступают за полную свободу в этом вопросе. При этом для абсолютного большинства (70%) участников исследования важно, чтобы их дети в своей карьере достигли руководящих позиций. Для успешного достижения таких целей россияне назвали главным условием образование (74%).

Исследование сервиса «Авито Работа» основано на опросе более 4 тыс. россиян.

Напомним, в недавнем исследовании более трети (38%) родителей назвали самыми нежелательными для детей профессии с высоким уровнем риска, ответственности и стресса и подчеркнули, что не хотели, чтобы ребенок стал полицейским, шахтером, хирургом. Также в число нежелательных профессий попали водители большегрузов, каменщики, газовщики, металлурги, железнодорожники и другие.

Эксперты ранее назвали молодежи главные способы правильно выбрать успешную профессию.