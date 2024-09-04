Британские врачи установили, что на Украине продолжается развитие устойчивых к многим антибиотикам бактерий, эта угроза может быть серьезнее COVID-19. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Медики лондонской больницы Святого Георгия обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге украинского военнослужащего, который прибыл в Великобританию на лечение.

Солдата лечили комплексом антибиотиков, однако это не дало результата. Подобные случаи фиксировались и у других солдат, поступивших в больницы Норвегии, Нидерландов и Германии.

Профессор Лундского университета в Швеции Кристиан Рисбек рассказал в интервью The Times, что украинские военные заражаются не в окопах, а в медицинских учреждениях, именно они стали распространителем инфекционных болезней.

Ученые определили, что такая инфекция возникает не только в населенных пунктах, где идут бои, риск заразиться патогеном увеличивается в 71 раз у тех, чьи члены семьи вернулись домой после госпитализации.

Основная причина устойчивости бактерий к препаратам — неправильное использование лекарств, как в медицине, так и в сельском хозяйстве, в результате чего инфекции адаптируются к таким препаратам.

Ранее сообщалось, что у раненых военных ВСУ находят устойчивые к антибиотикам бактерии.