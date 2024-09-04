Гадалка из Тюмени общалась с обманутой клиенткой от имени «привороженного» мужчины

В Тюмени гадалка общалась с клиенткой от имени якобы привороженного ею мужчины, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в мае этого года 36-летняя тюменка рекомендовала незнакомке в групповом чате одного из мессенджеров провести в ее интересах ритуальные обряды. Выдавая себя за человека с экстрасенсорными способностями, аферистка предложила потенциальной клиентке погадать, снять с нее порчу и сделать любовный приворот.

Пострадавшая согласилась, перечислила гадалке более 200 тыс. рублей, а та, желая убедить жертву в эффективности проведенных ритуальных обрядов, вступила с ней переписку от имени «привороженного» мужчины.

Теперь женщину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба, вскоре ее дело будет рассмотрено в суде.

Ране россиянин, притворявшийся цыганкой-гадалкой, украл 4,7 млн рублей.