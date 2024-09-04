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Еще двоих полицейских задержали по делу о гибели участника СВО в махачкалинском РОВД

Baza: в Махачкале задержали двух сотрудников МВД, причастных к гибели бойца СВО

По делу о гибели участника СВО в махачкалинском отделе полиции задержаны еще двое сотрудников МВД, сообщает Baza.

По данным Тelegram-канала, в необоснованном применении силы к погибшему бойцу спецназа «Ахмат» подозревают двух сотрудников ППС, сейчас с ними проводятся следственные действия. Ранее по этому делу был задержан еще один полицейский.

Как сообщается, 48-летний Ахмед Джабраилов незадолго до своей гибели вернулся с фронта и страдал от посттравматического расстройства. Последние минуты жизни мужчины попали на видео, правоохранители били его электрошоком, прыгали по спине и стояли у задержанного на ногах.

О гибели задержанного в здании Советского РОВД в Махачкале стало известно 10 июля. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщал, что доставленный туда из села Бутри Акушинского района участник СВО якобы вел себя неадекватно и, предположительно, был в наркотическом опьянении. Помимо этого, мужчина сломал руку полицейскому.

Смерть Джабраилова наступила буквально через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел полиции, уточнял Хадулаев. По его словам, сотрудники РОВД давили на мужчину коленями, когда задержанный лежал на животе, а его руки были за спиной, а прибывшие на место врачи долго надевали перчатки, вместо оказания скорой помощи. Известно, что в январе 2023 года в этом же отделении полиции скончался еще один человек.

Ранее глава ОНК Дагестана назвал точную причину смерти участника СВО в отделении полиции.

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