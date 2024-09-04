Стало известно, сколько паспортов РФ выдали жителям Херсонской области

Жителям Херсонской области было выдано более 150 тысяч паспортов Российской Федерации, сообщил газете «Известия» губернатор Владимир Сальдо.

«Оформление российских паспортов и, соответственно, российского гражданства началось сразу же после освобождения Херсонской области в 2022 году. Более 150 тысяч паспортов сейчас уже люди оформили, и каждый день продолжается работа», ― заявил глава региона.

В конце 2023 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что почти 90% граждан, проживающих на территории новых российских регионов, получили паспорта РФ.

Как рассказала Волк, для паспортизации населения были развернуты девять объектов для печати документов в новых регионах, а также в Ростовской области и Крыму. Сеть подразделений по вопросам миграции насчитывает 100 подразделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Маломобильным гражданам услуги оказывают выездные группы.

Ранее сообщалось, что в обновленных российских паспортах появится биометрия.