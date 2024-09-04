В один из районов Бурятии пришли первые заморозки

В Окинский район Бурятии пришли первые заморозки. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

На кадрах с места событий видно, что деревья и растения в регионе покрылись инеем из-за резкого перепада температур.

До этого жителей Якутии предупредили о надвигающихся заморозках и снегопаде. В части региона ожидалось снижение ночной температуры до -5°C.

Перед этим специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве не дают никаких дождей до середины сентября.

Позднякова также напомнила, что в период с 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в прошлом году. Тогда общая сумма осадков за месяц составила всего 6,1 миллиметра.

Ранее ученые выяснили, что ультрафиолет продлевает жизнь в странах с пасмурной погодой.