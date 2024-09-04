В деле рязанского террориста Сидики могут появиться новые фигуранты

В деле обвиняемого в подрыве железной дороги и попытке атаковать военный аэродром под Рязанью гражданина России и Италии Руслана Сидики могут появиться новые обвиняемые. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает ТАСС.

В материалах дела указывается, что следователям необходимо предъявить Сидики обвинение в окончательной редакции, осуществить другие следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных соучастников преступной деятельности.

До этого Сидики во время допроса частично признал свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности. Расследование уголовного дела в отношении него еще не завершено, но находится на завершающей стадии.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.