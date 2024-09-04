Курильские острова хотят сделать приоритетной зоной развития туризма

Сахалинские власти планируют сосредоточить свои усилия на развитии Курильских островов в ближайшие годы. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев в преддверии сессии ВЭФ «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений».

«Основной приоритет в ближайшем будущем будет отдан развитию Курильских островов», — отметил он, говоря о ключевых направлениях внутреннего туризма.

Лазарев подчеркнул, что Курильские острова уже сегодня являются одним из самых востребованных туристических направлений, и регион активно работает над улучшением инфраструктуры. В прошлом году количество туристических поездок в Сахалинскую область достигло 514 тысяч, что на более чем 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около 20% всех поездок пришлись на Курильские острова.

Он добавил, что инвесторы все активнее реализуют проекты в туристической сфере на Курилах. На Кунашире построены гостевой комплекс «Отель Кунашир резорт и спа» и серфинг-лагерь «Серф-тур».

На Итурупе гостиничный комплекс «Янкито» открыл ГК «Гидрострой», а в этом году компания «Утари» планирует запустить видовой отель «Камуй котан». В 2025 году на Парамушире начнет работу гостиница от компании «Отель Эбеко», при этом все проекты получают государственную поддержку в рамках ТОР «Курилы», добавил министр.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых.