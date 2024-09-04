В Гидрометцентре предупредили жителей Приморья о дожде с грозой в период проведения ВЭФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильный дождь с грозой ожидается 5 сентября на территории Приморского края, в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что во Владивостоке ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также сильный дождь с грозой в течение дня.

Синоптик добавил, что 6 сентября прогнозируется ветер до 8 — 13 м/с, без осадков. В светлое время суток до субботы ожидается до +23…+25°C, по ночам — до +17…+19°C

До этого Вильфанд заявил, что практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца.

Синоптик добавил, что только на юге Урала, на Чукотке, а также на северо-востоке Якутии температура в августе была около нормы, тогда как на Чукотке — несколько ниже нормы.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что в августе существенно уменьшился уровень пожарной опасности. Это связано с понижением температуры в сравнении с другими летними месяцами.

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