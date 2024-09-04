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В Киеве сгорело очередное средство передвижения военных

«Страна.ua»: в Киеве сгорел военный автобус

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В Киеве сгорел военный автобус. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что инцидент произошел в поселении Лиски в Днепровском районе столицы Украины.

Издание подчеркивает, что по предварительной версии транспортное средство подожгли.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в Херсоне, Николаеве и Одессе задержали четырех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации СБУ, задержанные подожгли пять машин ВСУ. Их обвиняют в нарушении статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Им грозит до восьми лет тюрьмы.

23 августа сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могут принадлежать военным.

С начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Ранее на Украине молодой человек пытался сжечь военкомат.

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