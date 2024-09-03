В МАГАТЭ пообещали расширить помощь Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украине. Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«МАГАТЭ будет занимать более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры», — отметил он.

Гросси напомнил о ядерной безопасности после ряда ракетных атак, которые либо непосредственно привели к отключению нескольких ядерных энергетических реакторов.

По словам главы МАГАТЭ, в результате конфликта «ситуация становится все более опасной».

Агентство уже разместило группы специалистов на всех украинских АЭС, чтобы помочь поддержать ядерную безопасность.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ как гендиректор сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС.

27 августа Гросси заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Он отметил, что агентство будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется.

Ранее глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС.