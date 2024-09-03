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Туристка упала с высоты, пытаясь сделать селфи у водопада в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии туристка упала с высоты, пытаясь сделать селфи у водопада

В Карачаево-Черкесии 36-летняя женщина пыталась сделать селфи у водопада и упала с высоты 12 метров. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел у водопада Чучухур. Туристка хотела сфотографироваться в красивом месте, однако оступилась и упала. Женщина пролетела около 12 метров.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказали пострадавшей необходимую помощь, а затем на носилках спустили ее в поселок Домбай. В населенном пункте ее передали медицинским сотрудникам.

Информации о состоянии туристки не поступало. В МЧС напомнили, что делать селфи на выступах, расположенных на экстремальной высоте, опасно.

До этого мужчина сорвался со скалы из-за селфи девушки у водопада в Мурманской области. Девушка решила запечатлеть красоты природы на камеру, но поскользнулась. Ее поймал мужчина, который в результате сорвался сам.

Ранее женщина попыталась сделать селфи у водопада в Индии и упала в ущелье.

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