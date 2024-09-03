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С монаха Киево-Печерской лавры сняли электронный браслет

Суд постановил снять электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука). Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

СБУ обвиняет монаха в поддержке спецоперации РФ.

«Еще недавно, когда я вносил залог за нашего отца, даже такая маленькая победа, как браслет, казалась радостью», — отметил депутат Рады.

По его словам, впереди — закрытие дела, но уже сейчас можно «радоваться по-настоящему». Дмитрук предрек, что скоро придет время, когда перед законом ответят те, кто фабрикует «сотни уголовных дел против священнослужителей».

В конце августа суд на Украине заочно взял под стражу защищавшего УПЦ депутата Рады Дмитрука.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которые уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее папа Римский отреагировал на запрет УПЦ.

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