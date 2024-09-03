Политолог отметил значимость воспитания подрастающего поколения

Воспитание детей и вообще сфера образования, точнее аспект гражданственности и патриотизма, который должен давать новому поколению правильный вектор восприятия реальности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог Илья Ухов.

По его мнению, в постоянном потоке социально-политических событий и сводок с фронтов СВО порой не остается времени осмыслить важные, глубинные вопросы.

«В первую очередь это касается модуля «Разговоров о важном» — недаром именно на него идут постоянные атаки либералов за его якобы излишнюю идеологизированность. Странный тезис, который сразу вскрывает людей, не желающих развития своему народу и государству. Без определенной рамки, без исторически глубокого взгляда на свою страну просто невозможно никуда двигаться», — написал он.

Политолог напомнил, что во время своей поездки в Тыву президент России Владимир Путин провел для местных ребят урок «Разговоров о важном».

«Там запомнился ключевой момент – когда глава государства отвечал на вопрос одного из участников встречи о достижениях и результатах: «Чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается». Конечно, нужно все делать с умом, считать в свое время, организовывать свой рабочий день», — считает эксперт.

По его мнению, что, если ставить перед собой больше задач, то больших успехов можно добиться.

«Эта идея успеха, причем не просто личного успеха – но вписанного в бесконечную череду и калейдоскоп поколений до тебя и после тебя. Тупое «достигаторство» в западном стиле никогда не было близким нашим людям. Мы всегда хотели ответить на коренной вопрос бытия – зачем и почему живем, ради чего идем к вершинам?» — считает Ухов.

Политолог подчеркнул, что увидел у Путина качественный баланс личного и общественного, который он старался донести до ребят.

«Успех каждого – это кирпичик в будущее страны, фундамент в ее развитие, в борьбу порой против такого уровня угроз и проблем, что другие народы бы давно опустили руки. Но мы живем, и живем уже больше тысячи лет. И будем жить дальше, ради великой моральной и цивилизаторской роли России, ради наших ценностей и памяти предков, которые не один и не два раза удержали планету от сползания в мрак варварства и безумия», — заключил эксперт.