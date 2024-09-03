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В Британии удар по тренировочному центру ВСУ назвали «одним из страшнейших» с начала СВО

Times: удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал страшнейшим с начала СВО

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Министерство обороны РФ

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Полтаве стал «одним из самых страшных» с момента начала конфликта. Об этом сообщила газета The Times.

«Более 200 человек получили ранения в результате одного из самых сильных авиаударов», — уточнили в публикации.

Автор статьи отмечает, что неизвестно, сколько человек оказались под завалами.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

После этой атаки на Украине завели в отношении военных уголовное дело о халатности.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.

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