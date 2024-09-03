Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в Баксане

Причиной массового отравления людей в городе Баксане Кабардино-Балкарии могла стать водопроводная вода. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета региону.

«По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

3 сентября в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики 212 человек госпитализировали с признаками отравления. По данным областного Минздрава, в республике произошла вспышка острой кишечной инфекции. Большинство обратившихся в больницы, находятся на амбулаторном лечении «ввиду легкой степени тяжести заболевания», но в больницах остаются 70 человек, в числе которых подросток 2008 года рождения. Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести. Позже информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры, в СК возбудили уголовное дело.

Ранее в Вологодской области закрыли кафе, в котором отравились около 20 человек.