Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что делают россияне, когда не могут выплатить кредит

Экономист Глухова: россияне, которые не могут закрыть долги, берут новые кредиты

close
Shutterstock/fizkes

При отсутствии возможности погасить кредит большинство россиян вновь обращаются за новым займом. Получая отказ от банков, они закладывают имущество либо запускают процедуру банкротства, рассказала экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

Особенно часто с банкротствами сталкиваются жители, которые берут микрозаймы. По словам Глуховой, у одного человека может быть по 40-50 таких долгов, которые нарастают как снежный ком. В конечном итоге должник консолидирует задолженность и платит раз в месяц по ставке 20% вместо 300%.

«Большинство кредитов под залог недвижимости образовываются именно потому, что клиенты хотят перекредитоваться, но не подходят под портрет банка и начинают закладывать свое имущество», — объяснила эксперт.

Так люди берут все новые и новые кредиты, желая погасить прошлую задолженность, а в конечном итоге банкротятся, так как не имеют других вариантов. Случаи, чтобы люди закрыли долги, постепенно реструктурировали задолженность и больше не связывались с займами — крайне редки, подчеркнула экономист. По ее мнению, такое поведение они сохраняют либо из-за низкой финансовой грамотности, либо из-за слишком легкого доступа к микрозаймам.

«Людей, которые попадают в такие ситуации, все больше», — заключила Глухова.

Напомним, до этого в НБКИ сообщили, что только за июль этого года россияне взяли 2,95 млн микрозаймов. Активнее всего за ними обращались жители Москвы и Московской области — они за месяц оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс. кредитов.

В Госдуме ранее призвали компании создать кассы взаимопомощи для сотрудников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами