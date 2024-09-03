Россиянин отправил аферистам почти шесть млн рублей, узнав о попытке взять на него кредит

Аферисты убедили жителя Ставрополя отдать им около шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 60-летний мужчина, ему позвонил неизвестный, который представился работником финансовой организации. Он заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя пострадавшего.

Так как россиянин не брал займы, ему предложили способ защитить деньги от мошенников. В результате мужчина сам оформил кредит и перевел средства на «безопасный счет».

После этого пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции напомнили о том, что стоит прервать разговор в случае, если неизвестный представляется сотрудником финансовой организации. После этого стоит самостоятельно позвонить в банк и уточнить информацию.

Ранее пенсионерка месяц помогала мошенникам ловить «преступников» и лишилась 9,2 млн рублей.