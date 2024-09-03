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Медведь напал на жительницу Сахалина во время сбора грибов

Amur Mash: на Сахалине медведь растерзал женщину, собиравшую грибы

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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Охе пенсионерка подверглась нападению медведя, когда собирала грибы, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

68-летняя пенсионерка отправилась за грибами в лес вблизи поселка Оха и домой не вернулась, ее удалось обнаружить через несколько дней. Спасти женщину не удалось.

Судя по ранам на ее теле, на россиянку мог напасть медведь. На место нападения хищника были отправлены группы охотников, зверя удалось найти и ликвидировать.

До этого сообщалось, что в Кытмановском районе Алтайского края во время охоты на лесничего напал медведь. Медведь серьезно ранил мужчину, сейчас он находится в больнице, зверь был темного окраса и огромного размера — 265 сантиметров. Животное было ликвидировано. Также стало известно, что это первый трагический случай нападения животного на человека за последние несколько лет.

Ранее на Ямале белый медведь устроил прогулку по поселку и напугал местных жителей.

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