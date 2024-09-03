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В СК заявили, что мигранты стали чаще совершать тяжкие преступления

СК: число тяжких преступлений, совершенных иностранцами в РФ, выросло на 12%

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Илья Наймушин/РИА Новости

Количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в текущем году выросло на 12%. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В текущем году иностранцами совершено 23 тыс. 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что выросло число преступлений со стороны мигрантов, находившихся на территории РФ без законных оснований. Кроме того отмечается, что приезжие стали чаще демонстрировать свое негативное отношение к местному населению, в том числе участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов.

В конце июня глава СК Александр Бастрыкин пожаловался на мигрантов, которые получают российское гражданство, но не встают на воинский учет. Он рассказал, что более 30 тысяч таких уклонистов «мы отловили, поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч направлены в зону СВО».

Ранее в Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку.

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