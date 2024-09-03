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ФСБ задержала россиянку по подозрению в покушении на госизмену

В Белгородской области задержана женщина, планировавшая воевать против России

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ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ задержала в Белгородской области женщину, которая, как утверждается, попыталась выехать на Украину, чтобы принять участие в боях против Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России (покушение на государственную измену) в отношении 30-летней гражданки России. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, она установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, с целью вступления в его ряды. Получив от куратора рекомендации по порядку вступления в организацию, она попыталась пересечь госграницу России в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину, рассказали в спецслужбе. На границе ее задержали сотрудники ФСБ.

До этого жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины. 46-летний мужчин получил 16 лет колонии.

Ранее в Адыгее задержали вербовщика террористов.

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