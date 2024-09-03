В Омске водитель на скорости ехал на красный и едва не сбил толпу детей

В Омске неизвестный едва не сбил толпу школьников на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел недалеко от гимназии №146. На кадрах с места заметно, как около десяти школьников переходят улицу по переходу. В какой-то момент на дороге появляется машина, и, не сбавляя скорости, проезжает по «зебре».

Детям удалось разбежаться прежде, чем в них врезался водитель, никто не пострадал. Сам владелец машины не остановился после произошедшего.

Как сообщает

kp.ru со ссылкой на местные паблики, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. Установили ли личность человека, который сидел за рулем машины, неизвестно.

До этого в Копейске молодой человек сбил переходившую дорогу девочку. Перед тем, как переходить, девятилетний ребенок убедился, что один из водителей его пропускает. Школьница стала перебегать дорогу, но в какой-то момент ее сбил 18-летний юноша. Девочка получила травмы.

Ранее подросток на машине сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе.