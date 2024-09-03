В российском городе более 200 человек госпитализировали с отравлением

В городе Баксан Кабардино-Балкарской республики более 200 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Точное число отравившихся не уточняется, но известно, что в больнице оказались более 230 человек, двое из них находятся в реанимации. По одной из версий, люди могли отравиться водой из-под крана. Еще одна из версий — вирус.

На карантин закрыли несколько образовательных учреждений, среди которых колледж, две школы и два детских сада.

До этого 17 человек отравились едой в череповецком кафе. У обратившихся за помощью горожан нашли сальмонеллез — все они были гостями точки общепита, которую теперь проверяет Роспотребнадзор.

Ранее россиянин взыскал 800 тыс. рублей после отравления шаурмой.