Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе более 200 человек госпитализировали с отравлением

В Кабардино-Балкарии более 200 человек оказались в больнице с отравлением

close
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В городе Баксан Кабардино-Балкарской республики более 200 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Точное число отравившихся не уточняется, но известно, что в больнице оказались более 230 человек, двое из них находятся в реанимации. По одной из версий, люди могли отравиться водой из-под крана. Еще одна из версий — вирус.

На карантин закрыли несколько образовательных учреждений, среди которых колледж, две школы и два детских сада.

До этого 17 человек отравились едой в череповецком кафе. У обратившихся за помощью горожан нашли сальмонеллез — все они были гостями точки общепита, которую теперь проверяет Роспотребнадзор.

Ранее россиянин взыскал 800 тыс. рублей после отравления шаурмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами