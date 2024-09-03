В Иркутской области после жесткой посадки вертолета завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Иркутской области в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-171, следовавшего из административного центра региона в село Орлик. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении уточняется, что дело завели по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года в районе населенного пункта Раздолье Усольского района Иркутской области вертолет Ми-171 <...> совершил жесткую посадку, в результате чего воздушное судно получило повреждения», — говорится в публикации.

В управлении добавили, что на борту вертолета находились шесть человек — два пассажира и четыре члена экипажа. При этом в результате происшествия двое из них получили травмы.

Сейчас следователи и криминалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

До этого пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что жесткую посадку около поселка Раздолье совершил вертолет Ми-8. Но позже выяснилось, что ЧП произошло с Ми-171.

Как рассказали в надзорном органе, связь с экипажем воздушного судна была утеряна всего через 26 минут после его вылета из Иркутска в Орлик.

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