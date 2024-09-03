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В Казани мать заказала похищение дочери из-за плохого влияния возлюбленного девушки

Mash: в Казани девушку похитили из дома возлюбленного по указу ее матери

Девушка, которую похитили в Казани, в момент произошедшего находилась рядом со своим молодым человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Женщина и двое мужчин, которые пришли за девушкой, по данным источника, являются сотрудниками учреждения, в котором россиянка лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. При этом похищение произошло по просьбе матери и других родственников. Они полагают, что возлюбленный плохо влияет на девушку.

В свою очередь молодой человек уверен, что «лучше врачей и психологов знает, как избавляться от зависимостей».

Машину с похитителями и девушкой остановили после того, как полиция объявила план перехват. По данным местных СМИ, женщина и двое мужчин ворвались в квартиру казанца и схватили 20-летнюю гостью молодого человека, не дав ей даже обуться.

После этого россиянку закрыли в машине и куда-то пытались увезти. Люди, которые находились в квартире, пытались догнать автомобиль, но не смогли, после чего обратились в полицию.

Ранее житель Алтая похитил девятилетнего мальчика, пообещав подарить ему телефон.

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