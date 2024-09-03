Названа причина аварийной посадки вертолета Ми-171 в Приангарье

Вертолет Ми-171 совершил аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — сказал он.

В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России написали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого Дрегер заявил, что спасатели эвакуировали экипаж и пассажиров вертолета. По его словам, сейчас поисковый вертолет везет людей в Иркутск. Двое из них пострадали, поэтому для них были заказаны две кареты скорой помощи, отметил собеседник агентства.

3 сентября Ми-171 перестал выходить на связь на границе республики Бурятия с Иркутской областью. Вертолет следовал по маршруту «Иркутск — Орлик». Предварительно, на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира.

Ранее СК показал фото с места жесткой посадки Ми-171 под Иркутском.