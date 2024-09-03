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Наемника ВСУ из Латвии объявили в международный розыск

Прокуратура ДНР: воевавшего на стороне ВСУ латвийца объявили в розыск

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Reuters

Гражданина Латвии Алвиса Лукши, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявили в международный розыск. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, 31-летний мужчина присоединился к украинским войскам и с февраля 2022 года по май 2023 года участвовал в сражениях на различных участках фронта. За это он получил денежное вознаграждение в размере одного млн рублей. В результате против наемника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

«Лукша объявлен в международный розыск», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что прокуратура ДНР уже утвердила обвинительное заключение по делу гражданина Латвии. Более того, суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу», — подчеркивается в сообщении.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили о задержании двух граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Речь идет о Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере, у которых во время обыска нашли форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь».

Ранее в РФ заочно приговорили американского наемника к 14 годам лишения свободы.

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