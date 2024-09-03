В Чехии школьница напала с ножом на своих одноклассников

В Чехии ученица начальной школы напала с ножом на своих одноклассников. Как сообщает издание Seznam Zprávy, двое детей получили ранения.

Инцидент произошел 3 сентября во втором классе школы в Домажлице. Позже полиция подтвердила, что двое пострадавших и нападавшая учатся во втором классе, но опровергли информацию о том, что подозреваемая — украинка. Сейчас правоохранители выясняют мотивы девочки, которая явилась в школу с ножом. Она арестована.

По предварительным данным, школьница столкнулась с издевательствами сверстников и прогуливала уроки, но учителя не стали решать эту проблему. Секретарь полиции рассказала, что дело по факту нападения еще не возбуждено, и отказалась раскрыть возраст задержанной.

Известно, что полученные учениками травмы не критичны, через некоторое время их отпустили на домашнее лечение. Также медицинскую помощь оказали ребенку, который находился в шоковом состоянии. С учителями и еще примерно 20 учениками класса работали специалисты по кризисным ситуациям.

«Завтра занятия будут сокращены», — уточнил директор школы Иван Рыбар.

Сейчас в школе еще ведутся следственные действия, у здания дежурят несколько патрулей.

Ранее школьница замахнулась канцелярским ножом на педагога и попала в психиатрическую больницу.