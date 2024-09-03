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Сапера «Азова» приговорили в России к 18 годам колонии

Сапера «Азова» осудили на 18 лет за жестокое обращение с гражданскими

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Anelo/Shutterstock

Российский суд назначил саперу украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) наказание в виде 18 лет колонии строгого режима за жестокое обращение с гражданским населением и разбой. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года сапер 1-ого снайперского отделения снайперской группы «Азова» Сергей Рудик и его сослуживцы несли боевое дежурство по блокированию и удержанию территории в городе Мариуполь.

Рудику поступил приказ от командира похитить транспортное средство у мирных жителей, тогда он и другие военнослужащие остановили транспортное средство и напали на находившихся в нем невооруженных и не участвующих в вооруженном конфликте двух мужчин.

Военные несколько раз выстрелили в воздух и под угрозой применения автомата заставили их покинуть автомобиль, после чего скрылись, отметили в СК.

Своими преступными действиями они причинили потерпевшему имущественный вред в крупном размере. В ходе предварительного следствия сапер «Азова» вину признал в полном объеме, добавили в ведомстве.

3 сентября суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима за попытку высадки в составе украинского десанта на побережье Крыма и нападения на российских военных.

Ранее российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ.

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