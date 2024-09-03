В Челябинской области грузовик протаранил легковую машину, три человека пострадали

В Челябинской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на территории Миасса, на 1785-м километре трассы Москва – Челябинск. По версии правоохранителей, грузовик «Ивеко» столкнулся с легковой машиной марки Hyundai. Причиной произошедшего стало то, что габаритный участник аварии не выдержал безопасную дистанцию.

На кадрах с места инцидента заметно, что у легкового автомобиля серьезно пострадала задняя часть. На передней части грузовика также заметны повреждения.

В результате пострадало три человека: две женщины и несовершеннолетний, все они находились в салоне Hyundai. Приехавшие на место медики госпитализировали людей в медучреждение. О характере травм не сообщается.

До этого в Великом Новгороде сотрудники госавтоинспекции пострадали в ДТП. Проезжавший регулируемый перекресток на красный свет, мужчина на Toyota врезался в машину ДПС, которая ехала на место аварии.

В результате пострадал водитель второго участника ДТП, его доставили в больницу.

Ранее в Кирове автобус разбил десять автомобилей.