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В Челябинской области грузовик протаранил легковую машину, три человека пострадали

В Челябинской области три человека пострадали в ДТП с грузовиком

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Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на территории Миасса, на 1785-м километре трассы МоскваЧелябинск. По версии правоохранителей, грузовик «Ивеко» столкнулся с легковой машиной марки Hyundai. Причиной произошедшего стало то, что габаритный участник аварии не выдержал безопасную дистанцию.

На кадрах с места инцидента заметно, что у легкового автомобиля серьезно пострадала задняя часть. На передней части грузовика также заметны повреждения.

В результате пострадало три человека: две женщины и несовершеннолетний, все они находились в салоне Hyundai. Приехавшие на место медики госпитализировали людей в медучреждение. О характере травм не сообщается.

До этого в Великом Новгороде сотрудники госавтоинспекции пострадали в ДТП. Проезжавший регулируемый перекресток на красный свет, мужчина на Toyota врезался в машину ДПС, которая ехала на место аварии.

В результате пострадал водитель второго участника ДТП, его доставили в больницу.

Ранее в Кирове автобус разбил десять автомобилей.

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