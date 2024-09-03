В Госдуме призвали компании создать кассы взаимопомощи для сотрудников

В России нужно возродить советскую практику создания касс взаимопомощи в крупных компаниях. Сотрудникам следует объяснять опасность кредитов, предоставляя им возможность воспользоваться накопленными в организации средствами для крупных покупок, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Депутат напомнил, что в советское время кассы взаимопомощи, куда люди направляли часть своей зарплаты, были почти на всех предприятиях. Из них сотрудники могли брать средства для крупных покупок.

«Сейчас на крупных предприятиях нужно было бы такую систему восстановить, — считает Кирьянов. – Беспроцентные кассы взаимопомощи, которые формировали бы сами люди, сработали бы».

К работе формирования и контроля за кассами можно привлекать менеджеров компаний и профсоюзы, обязывая их также объяснять работникам опасность кредитов, считает парламентарий. Чтобы организовать все на должном уровне, депутат предложил написать методичку и предоставить ее на согласование Минфину и Центробанку.

«Это не должно быть в сером спектре», — заключил Кирьянов.

Напомним, до этого в НБКИ сообщили, что только за июль этого года россияне взяли 2,95 млн микрозаймов. Активнее всего за ними обращались жители Москвы и Московской области – они за месяц оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс. кредитов.

Ранее стало известно, сколько россиян нуждаются в кредитах.