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МВД раскрыло подробности обысков в московском миграционном центре

МВД: сотрудники миграционного центра в Сахарово подозреваются в мошенничестве

Работник и гражданский служащий Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Москве проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Уточняется, что это инспектор фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводитель канцелярии Центра временного содержания иностранных граждан. Они могут быть причастны к мошенничеству в отношении лиц, содержавшихся там, и их родственников.

«Собранные материалы направлены в следственные органы, где было принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Полицейские совместно со следственными органами выясняют обстоятельства и проверяют других причастных к преступлению. Они также проводят обыски на рабочих местах задержанных и по месту жительства.

Telegram-канал «112» писал, что сотрудники центра создали своеобразный стартап. Они помогали подопечным устроить свидание, или пораньше уехать на родину за деньги.

Утром 3 сентября издание Baza сообщило, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов. По словам журналистов, среди прочего регионы должны были доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, сколько мигрантов отправили на СВО.

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