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В Байкальске из-за отключения холодной воды ввели режим ЧС

Глава Байкальска Темгеневский сообщил о вводе режима ЧС из-за отключения воды

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Leia lorelei/Wikimedia Commons

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Байкальске в Иркутской области в связи с отключением водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Василий Темгеневский.

В воскресенье, 1 сентября, на канализационной насосной станции (КНС) №1 в Байкальске произошла авария. После этого в микрорайоне Гагарина была прекращена подача холодной воды.

Из заявления главы города следует, что к утру 3 сентября сотрудникам аварийных служб так и не удалось восстановить водоснабжение в населенном пункте. На этом фоне в 10:00 по местному времени (5:00 мск) в местной администрации состоялось совещание комиссии по ЧС.

Как рассказал Темгеневский, в заседании приняли участие он сам и руководители всех профильных структур.

«Принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации <...> до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений», — говорится в заявлении.

Кроме того, власти распорядились ввести в эксплуатацию новые канализационные насосные станции — КНС-1А и КНС-2А. Ожидалось, что объекты подключат к сетям УК «Тепловые сети» в течение четырех–пяти часов.

«Продолжается работа на КНС-1 по запуску насосной станции», — добавил глава Байкальска.

Впоследствии Темгеневский заявил, что запуск холодного водоснабжения должен состояться «через 15 минут». Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в 10:37 мск.

Ранее в Ставропольском крае произошла крупная авария на водоводе.

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