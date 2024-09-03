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Российские таможенники изъяли скульптуру медведя-воина

Балтийские таможенники изъяли скульптуру, изготовленную из частей медведя

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Пресс-служба ФТС России

Балтийские таможенники не дали вывезти из России скульптуру медведя-воина, изготовленную из частей животного. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Статую в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в ОАЭ российский предприниматель», — рассказали в ведомстве.

Скульптуру отправили на экспертизу, которая подтвердила использование при ее изготовлении частей бурого медведя, находящегося под угрозой исчезновения. Чтобы вывезти подобное изделие, предприниматель должен был получить разрешение на экспорт. Однако таких документов у путешественника не было.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета, который он планировал экспортировать.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на 800 тыс. рублей.

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