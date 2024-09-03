Индийский город заполонили крокодилы после наводнения

Город в Индии заполонили крокодилы после крупного наводнения, пишет Oddity Central. Местные жители признаются, что теперь им страшно выходить на улицу.

Жители индийского города Вадодары пожаловались на полчища крокодилов, появившихся после наводнения. Хищники доставляют людям серьезные проблемы, питаясь домашними животными и скотом. Кроме того, местные жители опасаются выходить на улицы, чтобы самим не стать добычей рептилий.

«Вадодара сталкивается с двойной угрозой: наводнение и появление крокодилов. Когда река Вишвамитри выходит из берегов, крокодилы заходят в различные поселения людей по всему городу», -— говорится в заявлении.

В администрации города сообщили, что держат проблему с крокодилами на особом контроле и просят жителей оказать содействие в их поимке.

Ранее тело 54-летней женщины в Индонезии нашли внутри крокодила.