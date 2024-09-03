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Суд в Москве продлил арест французу Винатье

Суд в Москве продлил арест французу Винатье до 21 февраля

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Maxim Shemetov/Reuters

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 21 февраля арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года», — огласила решение судья.

Защита Винатье просила об иной мере пресечения — домашнем аресте или запрете определенных действий. Однако суд оставил обвиняемого под стражей.

Мужчину обвиняют в отказе от исполнения законодательства об иностранных агентах. По данным следствия, в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

В начале августа Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Ранее Минюст призвали ввести новые ограничения для иноагентов.

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