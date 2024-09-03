Босую жительницу Казани похитили из квартиры и увезли на машине

В Казани компанию молодых людей подозревают в том, что они похитили девушку. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел в Габишево. По данным источника, компания ворвалась в квартиру и вытащила оттуда 20-летнюю местную жительницу. Среди похитителей была женщина и двое мужчин. При этом в квартире находились другие люди. Самой пострадавшей не дали даже обуться.

Те, кто находился в квартире, решили пойти за теми, кто выволок их знакомую из дома, но не успели догнать их.

«Приятели заявили в полицию о похищении», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители ищут машину, на которой увезли девушку. По какой причине компания похитила человека, неизвестно.

До этого в Тульской области 29-летнего мужчину подозревают в похищении и изнасиловании женщины. По данным источников, человек разбил окно и проник в квартиру. Затем подозреваемый похитил россиянку, надругался и удерживал в гараже.

Ранее в Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении.