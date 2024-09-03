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В Чечне задержали экс-мэра Магаса

Бывшего мэра Магаса Аушева задержали за коррупционные преступления

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Global Look Press

В Грозном сотрудники полиции задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, разыскиваемого за коррупционное преступление. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Сотрудники УУР МВД республики Ингушетия действовали совместно со специалистами из ФСБ. Вместе они смогли узнать местоположение подозреваемого.

«Во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его (Аушева) в Грозном», — говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют в завышении цен на проведение работ по замене сетей электроснабжения в Магасе. Ущерб составил 1,99 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. По информации издания, сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову, получив за общее покровительство криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб..

Ранее подозреваемый в коррупции экс-глава регионального минздрава попросился на СВО.

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