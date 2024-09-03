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В Петербурге судимого поклонника ЧВК «Вагнер» подозревают в краже 10 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге поклонника ЧВК Вагнер подозревают в краже 10 млн рублей

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Shutterstock

У менеджера гостиницы похитили не менее 10 миллионов рублей из дома в Петербурге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Глубокое. По словам самой пострадавшей, к ней в жилье проник неизвестный и похитил содержимое сейфа. Внутри в этот момент находились украшения, более 9,2 млн рублей, $2000 и мобильный телефон.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На данный момент похитителя ищут.

Как сообщает «Фонтанка», в краже подозревают разнорабочего. Известно, что мужчина не раз обращал на себя внимание правоохранительных органов. В 2011 году он лишился свободы, но вскоре сбежал. Затем он отбывал наказание, и, после того, как вышел из колонии, попался на краже в Новосибирской области. В местах лишения свободы он был еще несколько раз – в 2020 и 2021 годах. В 2022-м его помиловали.

На странице в соцсетях, предположительно, принадлежащих россиянину, нашли большое количество хвалебных публикаций о ЧВК «Вагнер». Помимо этого, были публикации религиозного характера.

Ранее красноярец украл более 40 млн рублей из сейфа автотранспортного предприятия и зарыл в лесу.

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