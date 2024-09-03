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Россиянам назвали БАДЫ, которые нужно принимать осенью для защиты от вирусов

Фармаколог Эдигер: иммунитет для защиты от вирусов нужно поддерживать БАДами

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Depositphotos

Многие россияне имеют ослабленный иммунитет, что приводит к быстрому заражению в межсезонье. Чтобы избежать этого, следует укреплять иммунитет и проводить профилактику вирусных заболеваний после завершения лета, в том числе – с помощью биологически активных добавок, заявил специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер Общественной Службе Новостей.

По мнению специалиста, в осень нужно «входить» уже с набором БАДов, которые помогут обеспечить организм необходимыми веществами.

«Принимать их стоит как минимум ближайшие пару месяцев — это поможет нормально перенести осенний сезон максимальной интенсивности вирусных нагрузок и подготовить организм к зиме», — посоветовал врач.

Он порекомендовал принимать БАДы с полноценным набором витаминов, в том числе с витаминами группы В, С, набором жирорастворимых витаминов — А, D, E, K1 и K2. Можно обратить внимание на фито-продукты — растения с полезными веществами. К примеру, это куркумин, фукус и ламинария сахарата.

БАДы необходимы, так как из пищи человек не может получить все нужные организму микроэлементы, даже если будет стараться питаться максимально правильно, подчеркнул Эдигер. Так, к примеру, чтобы получить из пищи достаточно индольных производных, придется за сутки съедать до 6 кг цветной капусты или брокколи, что невозможно, объяснил медик. Игнорирование низкого иммунитета — гарантия постоянных длительных заболеваний, заключил врач.

Напомним, специалисты предупреждают, что прием БАДов с лекарствами может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Так, добавки могут изменить скорость и степень всасывания лекарств, их распределение в тканях, выведение из организма и не только.

В Госдуме ранее призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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