Красноярский школьник получил травму черепа, выпав из окна гимназии на второй день учебы

Ребенок из Красноярского края попал в больницу после того, как выпал из окна гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел в гимназии №3 на Новой заре. По данным источника, 11-летний мальчик выпал из окна второго этажа во время занятия. Информация об обстоятельствах отсутствует.
Пятиклассник получил закрытую травму черепа и перелом ноги. Все детали предстоит выяснить правоохранителям. В управлении следственного комитета по региону начали проверку.
По информации Ngs24.ru, школьник получил травмы различной степени тяжести, данные о состоянии мальчика не уточняются.
«Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства происшествия», – сообщается в публикации.
В управлении образования комментарий по ситуации дать отказались.
Известно, что до произошедшего семья внимание правоохранителей не привлекала.
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