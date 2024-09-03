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Красноярский школьник получил травму черепа, выпав из окна гимназии на второй день учебы

В Красноярском крае мальчик выпал из окна гимназии

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Pixabay

Ребенок из Красноярского края попал в больницу после того, как выпал из окна гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в гимназии №3 на Новой заре. По данным источника, 11-летний мальчик выпал из окна второго этажа во время занятия. Информация об обстоятельствах отсутствует.

Пятиклассник получил закрытую травму черепа и перелом ноги. Все детали предстоит выяснить правоохранителям. В управлении следственного комитета по региону начали проверку.

По информации Ngs24.ru, школьник получил травмы различной степени тяжести, данные о состоянии мальчика не уточняются.

«Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства происшествия», – сообщается в публикации.

В управлении образования комментарий по ситуации дать отказались.

Известно, что до произошедшего семья внимание правоохранителей не привлекала.

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