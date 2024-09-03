Специалист объяснил лидерство ЯНАО и ХМАО в рейтинге по уровню зарплат

В рейтинге регионов по уровню зарплат населения первые строчки заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Этот показатель не связан с газом и нефтью, речь идет о том, что север – всегда дороже, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

«Ситуация не в том, что это нефтегазовые регионы, а в том, что Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область и другие части севера принципиально дороже», — подчеркнул эксперт.

В этих регионах выше себестоимость проживания, цены на продукты, логистика – там нет собственного урожая, доставка товаров затруднена, добавил Валинуров.

Он также прокомментировал рейтинг, подчеркнув, что нефтегазовые компании не могут платить серые и черные зарплаты, так как за ними наблюдают пристальнее, чем за другими. Пи этом в южных регионах много компаний не оформляют сотрудников, либо платят им по документам меньше, чем по факту, стараясь сократить налоги – по мнению эксперта, это сказалось на статистике.

Напомним, помимо ЯНАО и ХМА лидерами рейтинга стали Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Эксперты отмечают, что все регионы-лидеры ориентированы на добычу сырья.

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