Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалист объяснил лидерство ЯНАО и ХМАО в рейтинге по уровню зарплат

Карьерный консультант Валинуров: ЯНАО и ХМАО всегда лидируют по зарплатам

close
Depositphotos

В рейтинге регионов по уровню зарплат населения первые строчки заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Этот показатель не связан с газом и нефтью, речь идет о том, что север – всегда дороже, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

«Ситуация не в том, что это нефтегазовые регионы, а в том, что Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область и другие части севера принципиально дороже», — подчеркнул эксперт.

В этих регионах выше себестоимость проживания, цены на продукты, логистика – там нет собственного урожая, доставка товаров затруднена, добавил Валинуров.

Он также прокомментировал рейтинг, подчеркнув, что нефтегазовые компании не могут платить серые и черные зарплаты, так как за ними наблюдают пристальнее, чем за другими. Пи этом в южных регионах много компаний не оформляют сотрудников, либо платят им по документам меньше, чем по факту, стараясь сократить налоги – по мнению эксперта, это сказалось на статистике.

Напомним, помимо ЯНАО и ХМА лидерами рейтинга стали Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Эксперты отмечают, что все регионы-лидеры ориентированы на добычу сырья.

Ранее сенатор объяснила разницу в зарплатах специалистов одной профессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами