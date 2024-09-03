Появилось фото с места жесткой посадки вертолета в Иркутской области

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета опубликовала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области.

По данным ведомства, 3 сентября борт перестал выходить на связь на границе республики Бурятия с Иркутской областью. Вертолет следовал по маршруту «Иркутск — Орлик». Предварительно, на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира, информация о пострадавших и состоянии воздушного судна уточняется.

По данным канала «112», пострадали два человека.

31 августа на Камчатке пропал туристический вертолет, на борту которого было 22 человека, в том числе финдиректор РФС и основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Его обломки нашли 1 сентября. Причиной аварии, предварительно, стала ошибка пилотов.

Ранее на Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.